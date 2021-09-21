На Львовщине пенсионерки пошли по грибы и заблудились: их искали вместе со служебной собакой
Источник:ГСЧС Львовщины
В селе Верхние Гаи 20 сентября во время сбора грибов заблудились 2 пенсионерки. Им на помощь отправились спасатели.
К счастью, с женщинами ничего плохого не случилось. Их разыскали и вывели из леса.
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Пенсионерки заблудились в лесу
В 21:41 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Верхние Гаи во время сбора грибов заблудились 2 дрогобычанки в возрасте 75 и 81 года. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
Спасатели поддерживали связь с женщинами с помощью мобильного телефона. Благодаря их подсказкам, пенсионеркам удалось выйти из леса, где их ждали сотрудники ГСЧС.
Женщин нашли в 1:25. К счастью, они не нуждались в медицинской помощи. К поисковым работам привлекли 7 спасателей, служебную собаку и 1 единицу спецтехники.Заметьте! Недавно в Карпатах туристка травмировалась во время похода на Говерлу. Взойти на вершину женщине удалось успешно, а вот во время спуска ей понадобилась помощь спасателей.
Смотрите фото спасения пенсионерок / Фото ГСЧС Львовщины