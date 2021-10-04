На Львовщине на подвесном мосту обвалилась поперечная опора: фото с места происшествия
Источник:"Голос Сокальщини"
В Червонограде 3 октября на подвесном мосту через Западный Буг обвалилась одна поперечная опора. Горожан просят временно воздержаться от пользования переправой.
Работники уже заменили балку. По словам экспертов, мост находится в аварийном состоянии.
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На мосту через Западный Буг обвалилась опора
Ориентировочно в 17:00 3 октября на подвесном мосту через Западный Буг обвалилась одна поперечная опора. Она упала под секцией деревянного настила длиной 2,5 метра. Вероятнее всего, инцидент произошел из-за значительной нагрузки от большого количества людей. Оборвалось как основное, так и дополнительное крепление.
Работники КП "Коммунальщик" 4 октября заменили поперечную балку. Директор предприятия Владимир Рыбак рассказал, что сооружение находится в аварийном состоянии, поэтому горожан просят воздержаться от пользования мостом.
На мосту обвалилась поперечная опора / Фото "Голос Сокальщины"
Коротко о подвесном мосте через Западный Буг в Червонограде
- Весной 2018 года Червоноградский городской совет объявил тендер на реконструкцию подвесного моста через реку Западный Буг. Ожидаемая стоимость работ составила 7,1 миллиона гривен.
- В тендере победила львовская фирма ООО "Стройгарант групп", которая пообещала провести реконструкцию за 7 миллионов гривен.
- В 2021 году 29-летнему директору фирмы сообщили о подозрении в "завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия".
- По информации следствия, он вносил в акты приемки выполненных работ ложные сведения. В частности, информацию относительно объема работ, которые никто не проводил.
- Мужчину подозревают в завладении 1,5 миллиона гривен.