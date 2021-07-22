На Львовщине разбилась семья из Винницкой области: ДТП вызвал племянник экс-мэра Сколе, – СМИ

Виновником смертельного ДТП на трассе Киев – Чоп на Львовщине может быть 24-летний Роман Кашаник, племянник бывшего мэра Сколе Владимира Москаля. СМИ пишут, что парень был за рулем в нетрезвом состоянии.

Вероятно, Opel Vectra, повлекшей ДТП, управлял именно Кашаник. Эту информацию журналистами подтвердили из 3 источников. В частности, среди медиков и правоохранителей.

К теме Жуткое ДТП на трассе Киев – Чоп: медики рассказали о состоянии выживших

Что с Кашаником

Парень находится в реанимации, но угрозы для жизни нет. Он оказался родным племянником скандального экс-мэра Сколе Владимира Москаля. Политик возглавлял город 10 лет, однако проиграл на местных выборах 2020 года.

Местные жители рассказали, что Кашаник часто ездил за рулем в нетрезвом состоянии. В день ДТП его тоже вроде бы видели пьяным.

Знаю точно, что малый этот запойный, любил пьяным садиться за руль. В этот день утром он пьяным ездил по Сколе,

– рассказал местный.

Однако полиция еще официально не подтвердила наличие алкоголя в крови Кашаника.

Что известно о Кашанике

Парень закончил Львовскую политехнику. Он работал оператором АЗС "Примаойл" на объездной дороге Сколе.

На местных выборах баллотировался в Сколевский горсовета под первым номером в списке партии "Правый сектор". Правда, политиком не стал, поскольку партия не преодолела избирательный барьер.

ДТП возле Сколе: главное

На трассе Киев – Чоп 20 июля водитель Opel Vectra вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Mazda 6.

В ней ехала с отдыха в Карпатах семья с двумя детьми.

В результате аварии два человека скончались: пассажирка Mazda погибла на месте, а ее 10-летний сын – в больнице.

Ее мужа и дочь, а также водителя Opel Vectra срочно госпитализировали.