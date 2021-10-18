На Львовщине в результате падения с мопеда погиб пассажир

В Червоноградском районе Львовщины 17 октября произошло смертельное ДТП - 34-летний пассажир упал с мопеда. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.

ДТП произошло в селе Щуровичи. Водитель мопеда был пьян.

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Пассажир погиб на месте

Смертельная авария произошла примерно в 1:25 в селе Щуровичи Червоноградского района. Как предварительно установили правоохранители, 34-летний житель села Грималовка упал с мопеда "Дельта". За рулем находился пьяный 41-летний местный житель.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии до приезда медиков.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.