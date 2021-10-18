ДТП трапилась у селі Щуровичі. Водій мопеда був п'яним.

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Пасажир загинув на місці

Смертельна аварія трапилась приблизно о 1:25 у селі Щуровичі Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 34-річний житель села Грималівка впав з мопеда "Дельта". За його кермом перебував п'яний 41-річний місцевий житель.

Постраждалий отримав травми, несумісні з життям. Чоловік загинув на місці аварії до приїзду медиків.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.