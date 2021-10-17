Аварія сталась близько 07:45 біля села Ясенівці Золочівського району. Про це повідомили у відділі комунікацій ДСНС Львівської області.

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Як трапилась ДТП

Водій "Lada Priora" не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою "DAF". У результаті водій та пасажир легковика загинули.

Машину відкинуло на узбіччя, а вантажівка перегородила дорогу. Очевидці розповіли, що видовище було жахливе.



ДТП на Львівщині / Фото ДСНС



В аварії загинули 2 людей / Фото ДСНС

Загиблих діставали рятувальники

Легкове авто просто "розім'яло" від удару. Рятувальники за допомогою електричного розтискача деблокували загиблих з "Lada Priora".

Залучили 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.



Легковик "розім'яло" / Фото ДСНС



Рятувальники деблокували загиблих з авто / Фото ДСНС

За добу на Львівщині – близько 30 ДТП

За добу 15 жовтня на автодорогах Львова та області сталось 27 ДТП, повідомили у поліції регіону. Вісім з них – з потерпілими, одна особа загинула. За наслідками інших аварій склали 19 адміністративних протоколів.

До речі, на трасі Львів – Рава-Руська 14 жовтня водій вантажівки MAN на смерть збив чоловіка. Пішохід у момент зіткнення йшов проїзною частиною. Внаслідок ДТП він отримав важкі травми та помер на місці до приїзду медиків.