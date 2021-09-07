На Львовщине столкнулись два грузовика: видео с места
Источник:ГСЧС Львовщины
На трассе Киев – Чоп вблизи Львова столкнулись две фуры MAN. В результате ДТП пострадал 31-летний водитель одного из грузовиков. Его отвезли в больницу.
Авария произошла 7 сентября утром вблизи села Дроговиж. В патрульной полиции Львова говорят, что образовались сильные пробки. Правоохранители организуют движение во Львов через Николаев.
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Детали ДТП
Из-за столкновения грузовиков пострадал один из водителей. Его с травмами средней степени отвезли в Николаевскую больницу. На месте работали спасатели, которые отсоединяли аккумуляторы и убирали разлив масла на дороге.
На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовики / ГСЧС Львовщины
В полиции говорят, что осложнения есть только по дороге во Львов. Со Львова в направлении Стрыя осложнений в движении нет.
Пострадал водитель фуры / Фото ГСЧС Львовщины
На месте работали 3 спасателя, которые привлекли одну спецтехнику. Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.
На Львовщине столкнулись 2 грузовика: смотрите видео Патрульной полиции