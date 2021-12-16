На Львовщине супружеская пара пенсионеров погибла в собственной квартире

В Новом Роздоле 15 декабря правоохранители обнаружили в одной из квартир многоэтажки тела двух пенсионеров. Медики установили причину их смерти – отравление бытовым газом.

Пенсионеры долгое время не выходили на связь. Полиция проводит расследование.

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Пенсионеры погибли в собственной квартире

Правоохранителям 15 декабря поступило сообщение о том, что 81-летний мужчина и его 75-летняя жена долго не выходят из дома и не отвечают на телефонные звонки. По информации Стрыйского райуправления ГСЧС, инцидент произошел в Новом Роздоле на улице Довженко. Пенсионеры проживали в квартире на седьмом этаже 9-этажки.

В тот же день в присутствии сына супругов правоохранители и газовики зашли в их дом. Там они обнаружили тела владельцев квартиры без признаков жизни. Пожара в квартире не было. Медики установили, что причиной смерти супругов стало отравление бытовым газом.

Следователи открыли уголовное производство за "преднамеренное убийство" с примечанием "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, специалисты проводят экспертизы.



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За 2 дня в области умерли 4 человека

В полиции рассказали, что в течение 15 и 16 декабря во Львовской области в результате пожара и отравления газом погибли 4 человека – по двое во Львове и Новом Роздоле. Чтобы избежать отравления, следует соблюдать несколько простых правил:

обязательно периодически проверять исправность газовых приборов перед использованием;

проверять тягу в колонках и трубах;

не отапливать помещения приборами, которые для этого не предназначены;

не оставлять включенные газовые приборы без присмотра;

если слышите запах газа, надо немедленно вызвать специалистов аварийно-газовой службы.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео