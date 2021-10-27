На Львовщине той-терьер покусал 17-летнюю девушку: суд конфискует собаку

Собака декоративной породы той-терьер укусил за ногу 17-летнюю девушку. Стрыйский суд Львова постановил конфисковать щенка у владелицы и объявил ей штраф в размере 85 гривен.

Владелица собаки Диана оставила любимца на некоторое время без присмотра. В то время он и укусил 17-летнюю девушку.

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Собака покусала подростка возле магазина

В постановлении суда отметили, что вечером 11 августа возле магазина "Жемчужина" женщина оставила той-терьера по кличке Рыжуля без присмотра и к тому же без поводка.

. Той-терьеры относятся к декоративным породам – это маленькие собаки, рост которых не превышает 20-28 см, а средний вес составляет 2 кг.

Вдруг собака начала лаять и укусила за ногу проходившую мимо 17-летнюю девочку. В постановлении суда не указали, какие травмы получила девушка. Очевидно, она пострадала несильно, потому что той-терьеры – маленькие собаки.

Впоследствии судья признал владелицу пса Диану виновной в нарушении правил содержания собак. Ее оштрафовали на 85 грн с конфискацией собаки. Женщина также должна оплатить 454 грн судебного сбора. Постановление еще могут обжаловать.

Похожий случай в Киеве

Пес набросился на женщину во время пробежки в Голосеевском лесу в Киеве. Нападение собаки произошло вечером 3 августа.

Собака была вместе с владелицей, но та не удержала пса. По словам потерпевшей, она просто наблюдала за ситуацией, но ничего не делала.

После инцидента владелица вместе с собакой сбежала вглубь леса.

Пострадавшая киевлянка утверждает, что ранее эту женщину видели неподалеку от знака "Дидоровская тропа" с несколькими псами.

Собаку должна конфисковать исполнительная служба. Хотя до сих пор после таких решений суда владельцам в основном удавалось избегать конфискации животных.