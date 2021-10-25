На Львовщине умер ветеран АТО Тарас Гургула
Источник:Червоноградский городской совет
Участник боевых действий на Донбассе Тарас Гургула умер на Львовщине. Мужчина был родом из Червонограда. Он умер из-за сердечной недостаточности.
Предварительно отпевание состоится 27 октября. О смерти ветерана АТО рассказали в Червоноградском городском совете 25 октября.
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Умер во время исполнения обязанностей
Тарас Гургула умер на 38 году жизни во время исполнения обязанностей военной службы. Он пошел в АТО в 2014 году и служил в 80 отдельной бригаде. После демобилизации нес службу по контракту в 24 ОМБР.
Также известно, что Тарас Гургула с 2004 года работал на шахтах "Межиричанская", "Заречная" и "Надежда". С 2009 и до смерти – на прииске "Лесная". Червоноградский городской совет и жители Львовщины выражают искренние соболезнования всем родным и близким.
Текст сообщения Червоноградского горсовета:
24 октября на 38 году жизни во время выполнения обязанностей военной службы от сердечной недостаточности умер червоноградец, участник АТО, военнослужащий 24 ОМБР Тарас Гургула. С 2004 года работал на шахтах "Междуреченская", "Заречная", "Надежда", а с 2009 и до последнего времени – на прииске "Лесная". В 2014 Тарас Гургула пошел в АТО и служил в 80 отдельной бригаде, а после демобилизации нес службу по контракту в 24 ОМБР.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная память Герою!
Скоропостижно умер ветеран АТО Иван Маланич
- Ветеран АТО Иван Маланич скоропостижно умер 13 сентября.
- Прощание с защитником состоялось в Гарнизонном храме Петра и Павла 15 сентября.
- В июле 2014 года Маланич участвовал в боях за Счастье в составе 80-й бригады.
- Также вместе со своим братом-близнецом он оборонял Луганскую ТЭС.
- К тому же ветеран АТО был награжден орденом "За мужество" III степени за добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое выполнение воинского долга.