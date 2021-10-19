На Львовщине уже 20 октября могут объявить локдаун

Во Львовской области второй день подряд фиксируют большое количество новых больных коронавирусом. В то же время загруженность больниц составляет 65%. Поэтому область совсем скоро может перейти в красную карантинную зону.

Если ситуация с коронавирусом на Львовщине не изменится, в области объявят локдаун. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.

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Львовщина 20 октября может перейти в красную зону

Согласно постановлению Кабмина, для введения красного уровня эпидемической опасности нужно, чтобы в области 3 дня подряд фиксировали превышение предельных показателей по крайней мере двух из пяти индикаторов:

количество госпитализированных больных;

уровень роста госпитализаций;

загруженность коек с кислородом;

количество ПЦР-тестов;

процент выявленных больных.

Чемерис рассказал, что на Львовщине наблюдают довольно высокий показатель госпитализации пациентов.

Если предельно допустимая норма это 60 госпитализаций на 100 тысяч населения, то у нас далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд – 17 и 18 октября – мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом,

– добавил чиновник.

По его словам, если Львовщина преодолеет эту отметку и 19 октября, то государственная комиссия ТЭБ и ЧС может перевести область в красную зону.

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Лишь 2,5% госпитализированных – вакцинированы

Чемерис отметил, что также на грани допустимой нормы, которая составляет 20%, находится и количество новых больных коронавирусом. В последние 3 дня этот показатель колеблется между 18,5% и 19,6%.

В целом, по словам чиновника, Львовщина уже достигла пиковых показателей весенней волны коронавируса. К примеру, 18 октября в области зафиксировали 65 смертей от COVID-19, что является рекордным показателем для любого региона Украины за время пандемии.

Чемерис добавил, что сейчас в стационарах больниц области находятся 2 828 больных, среди которых лишь 2,5% вакцинированных. Жителей Львовщины призывают прививаться. Вакцины в области достаточно, а время работы центров вакцинации продлили.



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Коротко об ограничениях красной зоны

Красная карантинная зона предусматривает существенное усиление противоэпидемических ограничений в регионе. В частности, закрытие школ, университетов, ресторанов, кафе, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных магазинов и рынков, спортзалов и тому подобное.

Также запрещают проведение концертов и спортивных соревнований в присутствии зрителей.

Кроме этого, в области могут ограничить пассажирские перевозки.

По состоянию на 19 октября, ограничения красной зоны действуют в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

В свою очередь, Харьковская, Житомирская, Луганская и Сумская области имеют показатели, достаточные для объявления локдауна.

Во Львове с 18 октября усилили карантин . Отныне невакцинированные не смогут посещать спортивные залы, кинотеатры и театры. В свою очередь, рестораны, рынки, магазины и ТРЦ смогут работать, если все работники получили прививки против коронавируса или регулярно сдают ПЦР-тест.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала