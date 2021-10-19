Если ситуация с коронавирусом на Львовщине не изменится, в области объявят локдаун. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.
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Львовщина 20 октября может перейти в красную зону
Согласно постановлению Кабмина, для введения красного уровня эпидемической опасности нужно, чтобы в области 3 дня подряд фиксировали превышение предельных показателей по крайней мере двух из пяти индикаторов:
- количество госпитализированных больных;
- уровень роста госпитализаций;
- загруженность коек с кислородом;
- количество ПЦР-тестов;
- процент выявленных больных.
Чемерис рассказал, что на Львовщине наблюдают довольно высокий показатель госпитализации пациентов.
Если предельно допустимая норма это 60 госпитализаций на 100 тысяч населения, то у нас далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд – 17 и 18 октября – мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом,
– добавил чиновник.
По его словам, если Львовщина преодолеет эту отметку и 19 октября, то государственная комиссия ТЭБ и ЧС может перевести область в красную зону.
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Лишь 2,5% госпитализированных – вакцинированы
Чемерис отметил, что также на грани допустимой нормы, которая составляет 20%, находится и количество новых больных коронавирусом. В последние 3 дня этот показатель колеблется между 18,5% и 19,6%.
В целом, по словам чиновника, Львовщина уже достигла пиковых показателей весенней волны коронавируса. К примеру, 18 октября в области зафиксировали 65 смертей от COVID-19, что является рекордным показателем для любого региона Украины за время пандемии.
Чемерис добавил, что сейчас в стационарах больниц области находятся 2 828 больных, среди которых лишь 2,5% вакцинированных. Жителей Львовщины призывают прививаться. Вакцины в области достаточно, а время работы центров вакцинации продлили.
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Коротко об ограничениях красной зоны
- Красная карантинная зона предусматривает существенное усиление противоэпидемических ограничений в регионе. В частности, закрытие школ, университетов, ресторанов, кафе, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных магазинов и рынков, спортзалов и тому подобное.
- Также запрещают проведение концертов и спортивных соревнований в присутствии зрителей.
- Кроме этого, в области могут ограничить пассажирские перевозки.
- По состоянию на 19 октября, ограничения красной зоны действуют в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.
- В свою очередь, Харьковская, Житомирская, Луганская и Сумская области имеют показатели, достаточные для объявления локдауна.
Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала