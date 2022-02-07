На Львовщине военный разворовал 800 тысяч гривен на отоплении

Сотрудники СБУ задержали чиновника Минобороны. По данным следствия, он присвоил 800 тысяч гривен на отоплении.

Чиновника разоблачили оперативники СБУ совместно со следователями ГБР. Процессуальное руководство расследование проводила Львовская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

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Чиновник присвоил 800 тысяч гривен

В одной из квартирно-эксплуатационных частей Львовщины, которая подчиняется Минобороны, СБУ разоблачила коррупционную схему. Оперативники установили, что чиновники вносили в акты приема-передачи ложные данные по отапливаемым площадям зданий.

Однако фактически эти здания не отапливались. За это на счета поставщика услуг безосновательно перечислялись деньги из госбюджета. Эти махинации нанесли ущерб более чем на 800 тысяч гривен.

Чиновника задержали / Фото Управления СБУ во Львовской области

Должностному лицу сообщили о подозрении

Сотрудники СБУ объявили начальнику квартирно-эксплуатационного отдела, который ранее был заместителем начальника КЭЧ Яворивского района, подозрение в халатном отношении к военной службе.

Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить 4845 до 5525 гривен штрафа, служебное ограничение сроком до 2 лет или до 3 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование. Они пытаются установить личности всех причастных к этому преступлению среди должностных лиц КЭЧ и Минобороны.