На Львовщине на взятке поймали руководителя лесхоза: фото с места происшествия

3 сентября 2021 , 12:46
Читати новину українською

Источник:

полиция Львовщины

Правоохранители задержали на взятке чиновника Сколевского военного лесхоза. Он за 50 тысяч гривен пообещал посодействовать отпуску древесины по сниженной стоимости.

Вскоре мужчине сообщат о подозрении. Ему грозит тюрьма.

К теме Шесть лет с конфискацией: ВАКС отправил в тюрьму бывшего председателя суда

Лесника задержали на взятке

  • По версии Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона, лесничий Сколевского военного лесхоза получил взятку за отпуск древесины без аукциона.
  • Оперативники 2 сентября задержали злоумышленника.
  • В то время он получал вторую часть взятки – 30 тысяч гривен.
  • В августе правоохранители также задокументировали получение должностным лицом первого "транша" – 20 тысяч гривен.
  • За "вознаграждение" директор лесничества обещал посодействовать в беспрепятственном отпуске древесины по заниженным ценам.
  • Правоохранители изъяли деньги.

Смотрите фото задержания лесника / Фото полиции Львовщины и Львовской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере

Досудебное расследование продолжается

Правоохранители открыли уголовное производство за "вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также у задержанного могут конфисковать имущество.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, изберут меру пресечения и отстранят от должности.

Читайте также Поборы с грузовиков: патрульных Херсонщины отстранилы после обысков ГБР

Автор: Ольга Котів