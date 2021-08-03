На Львовщине задержали киевлян, которые переправляли нелегалов через границу
Источник:полиция Львовщины
Правоохранители сообщили о подозрении 2 киевлянам, которые пытались переправить нелегалов через границу. Их задержали ночью вместе с восемью гражданами Бангладеша.
Мужчинам грозит тюрьма. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.
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Киевляне пытались переправить через границу нелегалов
- Ночью 9 июня 2020 года двое киевлян в возрасте 41 и 46 лет пытались переправить в Польшу восьмерых нелегалов.
- Услугами украинцев решили воспользоваться граждане Бангладеш в возрасте 21 – 22 года.
- Пограничники и сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Львовщины задержали их всех во время попытки нелегального пересечения границы
Мужчинам сообщили о подозрении
Следователи киевлянам сообщили о подозрении в "незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 5 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления.
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