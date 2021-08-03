Чоловікам загрожує в'язниця. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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Кияни намагались переправити через кордон нелегалів

Вночі 9 червня 2020 року двоє киян віком 41 та 46 років намагалися переправити у Польщу вісьмох нелегалів.

Послугами українців вирішили скористатись громадяни Бангладешу віком 21 – 22 роки.

Прикордонники та співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Львівщини затримали їх усіх під час спроби нелегального перетину кордону

Чоловікам повідомили про підозру

Слідчі повідомили киянам про підозру в "незаконному переправленні осіб через державний кордон України". Якщо провину затриманих доведуть у суді, їм загрожуватиме від 5 до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини злочину.

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