Мужчинам грозит тюрьма. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

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Киевляне пытались переправить через границу нелегалов

Ночью 9 июня 2020 года двое киевлян в возрасте 41 и 46 лет пытались переправить в Польшу восьмерых нелегалов.

Услугами украинцев решили воспользоваться граждане Бангладеш в возрасте 21 – 22 года.

Пограничники и сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Львовщины задержали их всех во время попытки нелегального пересечения границы

Мужчинам сообщили о подозрении

Следователи киевлянам сообщили о подозрении в "незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Если вину задержанных докажут в суде, им будет грозить от 5 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления.

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