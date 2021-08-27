На Львовщине заработали еще 5 комплексов фиксации нарушений ПДД: локации камер
27 августа 2021 , 12:55Читати новину українською
Источник:фейсбук Олесия Белошицкого
На дорогах Львовщины 27 августа заработали еще 5 комплексов "Каскад". Они автоматически будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.
Комплексы автоматической фото и видео фиксации установили в направлении Львова, Краковца, Луцка и Равы-Русской. Ограничение скорости составляет 50 километров в час.
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На Львовщине установили 5 комплексов фиксации нарушений ПДД
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, рассказал что 27 августа на дорогах Львовщины нарушения правил дорожного движения автоматически будут фиксировать 5 новых комплексов "Каскад".
Новые приборы фиксации расположили в таких локациях:
- на 16 километре+153 автодороги М-11, в направлении Львова (ограничение скорости 50 километров в час);
- на 21 километре+671 автодороги М-10, в направлении Львова (ограничение скорости 50 километров в час);
- на 53 километре+580 автодороги М-10, в направлении Краковца (ограничение скорости 50 километров в час);
- на 528 километре+459 автодороги М-06, в направлении Луцка (ограничение скорости 50 километров в час);
- на 3 километре+360 автодороги М-10-01, в направлении села Рясное – Русское (ограничение скорости 50 километров в час).