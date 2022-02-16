На Львовщину могут прибыть русскоязычные провокаторы, – СБУ

СБУ предостерегла, что на территорию Львовской области могут прибыть русскоязычные диверсанты. При обнаружении таких лиц просят немедленно сообщать.

Эту информацию подтвердили журналистам 24 канала в СБУ Львовщины. Письма с описанием предполагаемых злоумышленников разослали руководителям ОСМД, отелей и риелторам.

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Просят сообщать о подозрительных лицах

В СБУ рассказали, что пока еще не было случаев, когда действительно прибыли какие-то "титушки". Однако такая вероятность есть, и к этому уже готовы.

Такие письма действительно присылались. Фиксируются попытки возможного прибытия. В случае, если кто-то из риэлторов или руководителей будет фиксировать поселение лиц, подпадающих под описание, то нужно сообщать спецслужбе,

– сказали в СБУ Львовщины.

В письме, которое обнародовали СМИ, действительно указано, что подозрительные лица могут попробовать снимать жилье. Поэтому всех арендодателей просят сообщать о лицах, которые показались подозрительными.

Как могут выглядеть провокаторы

В письме указано, что это могут быть лица из России, Беларуси, временно оккупированных территорий Донбасса или аннексированного Крыма. Их описание:

мужчины 20 – 50 лет;

спортивное телосложение;

не владеют украинским языком.



Документ, который направляла СБУ Львовщины / Фото leopolis.news

Такие лица могут прибыть в Украину для совершения противоправных действий. Прежде всего речь идет о провокациях и расшатывании ситуации в Украине. Эти люди могут попробовать снимать жилье и через подставных лиц.

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Если вы обнаружили лиц, которые подпадают под это описание, нужно немедленно сообщать в СБУ. Это можно сделать по номеру. Также на этом номере есть мессенджеры вайбер, телеграм и ватсап.