Львовщину накроют мощные грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Львовщине 5 августа. Грозы в области прогнозируют почти до конца недели.

Ливни и град будет сопровождать штормовой ветер. С субботы, 7 августа, погода на Львовщине наконец станет лучше – непогода отступит.

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Прогноз погоды на Львовщине на 5 – 8 августа

В четверг, 5 августа, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Утром область окутает туман видимостью 500 – 1000 метров. Во второй половине дня ожидают ливень, а местами – град. Во время грозы возможны шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Также вероятно ухудшение видимости во время осадков. Уровень опасности – "желтый".

Ветер – южный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла, а днем – от 24 до 26 градусов выше нуля. В течение суток атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха будет расти.



Прогноз погоды на 5 августа / данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 6 августа, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. Временами будут дожди, местами значительные. Также прогнозируют грозы.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 13 – 15 градусов выше нуля, а днем – 22 – 24 градуса тепла.

Прогноз погоды на 6 августа / данные Укргидрометцентра

В субботу, 7 августа, погода в области несколько улучшится. Как и в предыдущие дни, на Львовщине будет непостоянно облачно. Существенных осадков не прогнозируют.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, а днем – от 22 до 24 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 7 августа / данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 8 августа, на Львовщине ожидают переменную облачность. В течение дня существенных осадков не будет.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью составит 14 – 16 градусов выше нуля, а днем – 26 – 28 градусов тепла.

Прогноз погоды на 8 августа / данные Укргидрометцентра