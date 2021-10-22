Львовская мэрия обязала демонтировать незаконную часовню ПЦУ

Исполком Львовской мэрии обязал религиозную общину самостоятельно демонтировать или перенести незаконную часовню в районе Голоско. Ее весной установил приход Святителя Николая Львовской епархии Православной церкви Украины.

Часовню разместили в строительном вагончике на улице Малоголосковской. Ее без разрешений обустроил священник ПЦУ Алексей Леонов.

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Священник неоднократно обещал снести часовню

После того, как журналисты обнародовали информацию о незаконной часовне в строительном вагончике, отец Алексей Леонов заявил, что готов ее узаконить и получить все необходимые документы. Однако перенести часовню он не может, поскольку некуда. Однако через месяц вместо сноса или узаконивания самостроя его покрасили в белый цвет, а на крыше установили золотой купол с крестом.

По словам руководителя департамента "Администрация городского главы" Львовского горсовета Евгения Бойко, отец Алексей Леонов неоднократно обещал снести часовню.

Вагончик в виде сакрального сооружения установили еще весной, и с тех пор с обществом вели переговоры, организовывали встречи с жителями, искали компромисс,

– рассказал чиновник.

Он отметил, что религиозная община обещала привести земельный участок в прежнее состояние. Однако ни одного шага для этого так и не сделали.

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Исполком обязал снести или перенести часовню

Проект решения о демонтаже или переносе в другое место нелегальной часовни вынесли на рассмотрение исполкома ЛГС 22 октября. Сделать это должна сама религиозная община, или же по крайней мере не препятствовать коммунальщикам во время демонтажа.

Во время заседания исполкома декан Львовской епархии ПЦУ отец Олег Древняк попросил мэрию дать еще неделю, чтобы епархия решила, как урегулировать этот конфликт. Исполком согласился на это предложение. В свою очередь, городской глава Львова Андрей Садовый попросил священника назвать четкие сроки через неделю, во время следующего заседания исполкома.

Однако уже после завершения заседания исполкома отец Олег Древняк заявил, что намерение мэрии демонтировать часовню – "это возвращение к коммунистическому режиму". Поэтому епархия будет искать методы, как узаконить самострой.

"У нас есть неделя, в течение которой мы будем работать над тем, чтобы либо легализовать сооружение, либо что-то другое. Будем также общаться с городским советом, обществом, активистами, которые усиливают весь этот бунт", – добавил священник.

По его словам, конечно, часовня не будет незаконной – ее либо легализуют, либо перенесут.

Евгений Бойко рассказал, что горсовет неоднократно предлагал религиозной общине демонтировать или перенести вагончик с этого земельного участка. Взамен мэрия рекомендовала законно получить другой участок под религиозное сооружение.