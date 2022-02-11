Львовская полиция ищет взрывчатку в ряде школ, детсадов и ТРЦ

Во Львове 11 февраля в очередной раз сообщили о заминировании школ, детсадов и ТРЦ. Сейчас там работают специалисты, которые пытаются найти вероятную взрывчатку.

Эту информацию уже подтвердили в полиции. Сообщение о минировании поступило после обеда.

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Во Львове якобы заминировали школы и ТРЦ

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что анонимное сообщение о минировании поступило примерно в 15:30.

Часть школ во Львове работает, а часть – нет. Однако правоохранители вынуждены проверить на наличие взрывчатки каждое учебное заведение. Проводятся все необходимые работы,

– отметила Добровольская.

Взрывчатку якобы заложили в школах, детсадах и ТРЦ. В частности, эвакуацию посетителей и работников проводили в ТРЦ Victoria Gardens.



В ТРЦ Victoria Gardens ищут взрывчатку / Фото "Варта 1"

Правоохранители, специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют помещения и прилегающие территории всех объектов. Они пытаются найти вероятную взрывчатку.

Также полицейские проводят эвакуацию детей и работников учебных заведений. Кроме этого, они пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил сообщение о минировании.

В прошлом году в Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Злоумышленнику может грозить суровое наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.



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