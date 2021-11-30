Львовские депутаты рассмотрели петицию о демонтаже скульптуры Моцарта: что они решили

Во Львове в августе установили скульптуру известного композитора Франца Ксавера Моцарта. Необычный вид памятника вызвал ряд обсуждений. Львовяне зарегистрировали 2 взаимоисключающие петиции: одну – за демонтаж, а другую – за сохранение скульптуры.

Депутаты Львовского горсовета рассмотрели петицию о сносе памятника на заседании 30 ноября. Она не получила нужного количества голосов.

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Скульптуру Моцарта не будут сносить

Депутаты ЛГС не поддержали петицию о демонтаже скульптуры Франца Ксавера Моцарта на площади Евгения Маланюка. Решение не набрало нужного количества голосов. Главный архитектор Львова Антон Коломейцев рассказал, что на самом деле это не памятник, а аллегорическая скульптура.

"По мнению многих искусствоведов и людей, которые связаны со сферой культуры, эта скульптура довольно органично смотрится в том пространстве. Я также хочу отметить, что она была установлена по инициативе организации Моцартеум и Оксаны Линей, которая не первый год устраивает в городе известный фестиваль классической музыки LvivMozArt", – добавил архитектор.

Памятник создал австрийский скульптор Себастьян Швайкерт. Его установили на площади, согласно решению исполнительного комитета.

К слову, к петиции, которую мы рассматриваем и которая собирала голоса за 1,5 месяца, есть зарегистрированная дополнительная петиция, которая за полдня набрала аналогичное количество голосов. Это свидетельствует о том, что львовянам эта скульптура таки полюбилась,

– подытожил Коломейцев.

Городской голова Андрей Садовый отметил, что до сих пор ни одна скульптура во Львове не вызвала таких дискуссий среди общественности. Поэтому он поблагодарил депутатов за принятое решение.

"Советская власть не признавала современного искусства. Но именно оно дает человеку возможность расширять горизонты собственного мышления. Это беспрецедентный вопрос, потому что ни один монумент, ни одна скульптура, ни одна композиция не вызвала таких дебатов во Львове. Оно вышло в топ всех дискуссий. Мне приятно, что Львов показал сегодня свою принципиальность и четкую позицию поддержки современного искусства и здравого смысла", – отметил Садовый.

Заметьте Петиция о сохранении памятника Моцарту во Львове в рекордный срок собрала необходимые голоса

За демонтаж скульптуры проголосовали 12 депутатов

По информации ZAXID.NET, во время заседания сессии представители всех фракций высказали свою позицию. В частности, руководитель фракции "Варты" Юрий Мартынюк отметил, что претензии касаются не художественной ценности памятника, а места, где его разместили.

В то же время председатель "Европейской Солидарности" Петр Адамик призвал коллег по фракции не поддерживать петицию о демонтаже. Вместо этого он предложил провести общественные слушания, чтобы установить целесообразность памятника Моцарту именно на площади Маланюка. Также народные избранники говорили о необходимости моратория на установку новых памятников в городе.

Петицию о демонтаже скульптуры поддержали лишь 12 депутатов из "Европейской солидарности" и "Свободы", среди которых был и секретарь ЛГС Маркиян Лопачак. Он отметил, что не согласен с тем, что памятник Моцарту установили на площади Маланюка.