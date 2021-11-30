Депутати Львівської міськради розглянули петицію про знесення пам'ятника на засіданні 30 листопада. Вона не отримала потрібної кількості голосів.

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Скульптуру Моцарта не зноситимуть

Депутати ЛМР не підтримали петиції про демонтаж скульптури Франца Ксавера Моцарта на площі Євгена Маланюка. Рішення не набрало потрібної кількості голосів. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що насправді це не пам'ятник, а алегорична скульптура.

"На думку багатьох мистецтвознавців та людей, які пов'язані зі сферою культури, ця скульптура доволі органічно виглядає в тому просторі. Я хочу також зазначити, що вона була встановлена з ініціативи організації Моцартеум та Оксани Линів, яка не перший рік влаштовує у місті знаний фестиваль класичної музики LvivMozArt", – додав архітектор.

Пам'ятник створив австрійський скульптор Себастьян Швайкерт. Його встановили на площі, згідно з рішенням виконавчого комітету.

До слова, до петиції, яку ми розглядаємо і яка збирала голоси 1,5 місяці, є зареєстрована додаткова петиція, яка за пів дня набрала аналогічну кількість голосів. Це свідчить про те, що львів'янам ця скульптура таки полюбилась,

– підсумував Коломєйцев.

Міський голова Андрій Садовий зауважив, що досі жодна скульптура у Львові не викликала таких дискусій серед громадськості. Тож він подякував депутатам за прийняте рішення.

"Радянська влада не визнавала сучасного мистецтва. Але саме воно дає людині можливість розширювати горизонти власного мислення. Це безпрецедентне питання, тому що жоден монумент, жодна скульптура, жодна композиція не викликала таких дебатів у Львові. Воно вийшло в топ усіх дискусій. Мені приємно, що Львів показав сьогодні свою принциповість і чітку позицію підтримки сучасного мистецтва і здорового глузду", – зауважив Садовий.

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За демонтаж скульптури проголосували 12 депутатів

За інформацією ZAXID.NET, під час засідання сесії представники усіх фракцій висловили свою позицію. Зокрема, керівник фракції "Варти" Юрій Мартинюк зазначив, що претензії стосуються не мистецької цінності пам'ятника, а місця, де його розмістили.

Водночас голова "Європейської солідарності" Петро Адамик закликав колег по фракції не підтримувати петицію про демонтаж. Натомість він запропонував провести громадські слухання, щоб встановити доцільність пам'ятника Моцарту саме на площі Маланюка. Також народні обранці говорили про необхідність мораторію на встановлення нових пам'ятників в місті.

Петицію про демонтаж скульптури підтримали лише 12 депутатів з "Європейської солідарності" та "Свободи", серед яких був і секретар ЛМР Маркіян Лопачак. Він зазначив, що не згоден з тим, що пам'ятник Моцарту встановили на площі Маланюка.