Львовские общественные заведения призывали не включать русские песни

Активисты и представители ЛОГА проинспектировали общественные заведения Львова. Они призвали работников не включать русскоязычные песни.

Рабочая группа проверяла, соблюдают ли заведения мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Инспекция прошла 8 февраля.

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Заведения призывали не включать русские песни

Представители Львовской ОГА, общественности и активисты 8 февраля провели разъяснительную работу среди владельцев, административного персонала и работников общественных заведений Львова.

Инспекция проводилась в кафе, ресторанах и барах, во время работы которых включают музыку. В некоторые заведения участники рабочей группы уже наведывались. Однако небезразличные жители Львовщины сообщили, что там продолжают нарушать мораторий.

Смотрите фото инспекции общественных заведений / Фото ЛОГА

За вечер специалисты обследовали более десятка общественных заведений. Сотрудники ресторанов и кафе заверили, что в их стенах не включают русскую музыку. К проверке общественных заведений также принял участие заместитель директора департамента коммуникаций и внутренней политики ЛОГА Юрий Горун.

За время проведения таких инспекций мы наработали механизм проведения такой разъяснительной работы, но только такой систематической работой мы сможем добиться результата.

– отметил чиновник.

По его словам, важным элементом инспекции является также уведомление о нарушении от небезразличных граждан. Ведь они способны убеждать владельцев и работников заведений соблюдать мораторий.

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Львовский облсовет в сентябре 2018 года ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Этот документ был утвержден после многочисленных обращений патриотических и ветеранских общественных организаций, чтобы защитить украинское информационное пространство.