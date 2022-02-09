Робоча група перевіряла, чи дотримуються заклади мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту. Інспекція відбулася 8 лютого.

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Заклади закликали не вмикати російські пісні

Представники Львівської ОДА, громадськості та активісти 8 лютого провели роз'яснювальну роботу серед власників, адміністративного персоналу та працівників громадських закладів Львова.

Інспекцію проводили у кафе, ресторанах та барах, під час роботи яких вмикають музику. До деяких закладів учасники робочої групи вже навідувалися. Проте небайдужі жителі Львівщини повідомили, що там продовжують порушувати мораторій.

Дивіться фото інспекції громадських закладів / Фото ЛОДА

За вечір фахівці обстежили понад десяток громадських закладів. Працівники ресторанів та кафе запевнили, що в їхніх стінах не вмикають російську музику. До перевірки громадських закладів також долучився заступник директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун.

За час проведення таких інспекцій ми напрацювали механізм проведення такої роз'яснювальної роботи, але лише такою систематичною роботою ми зможемо добитися результату,

– зазначив посадовець.

За його словами, важливим елементом інспекції є також повідомлення про порушення від небайдужих громадян. Адже вони здатні переконувати власників та працівників закладів дотримуватися мораторію.

Зверніть увагу! Львівська облрада у вересні 2018 року ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Цей документ затвердили після численних звернень патріотичних та ветеранських громадських організацій, аби захистити український інформаційний простір.

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