Львовские призеры Олимпиады-2020 получили квартиры в подарок: впечатления спортсменов

Львовские призеры Олимпийских игр уже дома. В 2021 году в город Льва впервые привезли 3 медали.

Говорится о серебряном призере – велогонщица Елена Старикова. А также – об обладателях "бронзы" – борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна.

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Призеры получили квартиры

Медали – это еще не все награды. На родине, во Львове, спортсменам подготовили очередные подарки – квартиры.

По словам городского головы Андрея Садового, община города выполнит свои обязательства. Ведь чтобы получить квартиру надо или привезти олимпийское "золото", или родить много детей.

Самое главное – это постоянно поддерживать олимпийцев. У нас есть программы. У нас олимпийцы получают за время подготовки примерно 250 тысяч гривен на человека. Это немалые деньги,

– отметил Садовый.

Традицию дарить квартиры львовским призерам олимпиады начал именно мэр Садовый. Подарок от города медалисты уже ждут с нетерпением. На квартиру каждый из них имеет свои планы.

Львовские призеры Олимпиады получили квартиры: смотрите сюжет

Каждый имеет свои планы на квартиры

Бронзовая медалистка Олимпиады Алла Черкасова заметила, что даже до соревнований квартира была некоторой дополнительной мотивацией. "Я смогу с семьей вернуться во Львов и жить здесь. Сейчас я живу под Киевом с мужем", – поделилась спортсменка.

По словам бронзового призера Станислава Горуны, признание в такой форме – очень приятное. Он, возможно, сделает спортивную квартиру – под оборудование и инвентарь. Планировать больше будет после того, как узнает размеры квартиры.

Обрадовалась новому помещению и серебряный призер Елена Старикова: "У меня нет своего жилья. Очень рада, что оно у меня будет. Наконец я сделаю такой ремонт, какой хочу".

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Во львовской мэрии отметили, что при покупке квартир будут пытаться учесть все пожелания спортсменов.