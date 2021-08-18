Мовиться про срібну призерку – велогонщицю Олену Старікову. А також – володарів "бронзи" – борчиня Алла Черкасова і каратист Станіслав Горуна.

До теми Беленюк отримав нагородний пістолет за "золото" на Олімпіаді в Токіо

Призери отримали квартири

Медалі – це ще не всі нагороди. На батьківщині, у Львові, спортсменам підготували чергові подарунки – квартири.

За словами міського голови Андрія Садового, громада міста виконає свої зобов'язання. Бо щоб отримати помешкання, мовляв, треба або привезти олімпійське "золото", або народити багато дітей.

Найголовніше – це постійно підтримувати олімпійців. Ми маємо програми. У нас олімпійці отримують за час підготовки приблизно 250 тисяч гривень на людину. Це є немалі гроші,

– відзначив Садовий.

Традицію дарувати квартири львівським призерам олімпіади започаткував саме мер Садовий. На подарунок від міста медалісти вже чекають з нетерпінням. На квартиру кожен з них має свої плани.

Львівські призери Олімпіади отримали квартири: дивіться сюжет

Кожен має свої плани на квартири

Бронзова медалістка Олімпіади Алла Черкасова зауважила, що навіть до змагань квартира була деякою додатковою мотивацією. "Я зможу зі сім'єю повернутись до Львова і жити тут. Наразі я мешкаю під Києвом з чоловіком", – поділилась спортсменка.

За словами бронзового призера Станіслава Горуни, визнання в такій формі – дуже приємне. Він, можливо, зробить спортивну квартиру – під обладнання і інвентар. Плануватиме більше після того, як дізнається розміри квартири.

Зраділа новому помешканню і срібна призерка Олена Старікова: "Я не маю свого житла. Дуже рада, що воно в мене буде. Нарешті я зроблю такий ремонт, який хочу".

Варто прочитати Від Баюл до "королеви висоти" Магучіх: виступи України на Олімпіаді за часи Незалежності

У львівській мерії відзначили, що під час купівлі помешкань намагатимуться врахувати усі побажання спортсменів.