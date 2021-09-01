Львовские таможенники задержали 3 женщин с кучей поддельной одежды: фото с места происшествия

В аэропорту "Львов" 30 августа таможенники задержали 3 женщин – двух украинок и гражданку Туркменистана. В их багаже была контрабандная одежда на четверть миллиона гривен.

Женщины перевозили поддельную одежду известных мировых марок. На нарушителей составили протоколы.

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В багаже ​​нашли 100 вещей

В львовский аэропорт 30 августа прибыл рейс из Стамбула.

Его пассажирки, гражданка Туркменистана и 2 украинки в возрасте от 24 до 28 лет, несмотря на массивные багажи, выбрали полосу упрощенного таможенного контроля – "зеленый коридор".

Так женщины подтвердили, что у них нет товаров, стоимость которых превышает 1 000 евро.

Однако при осмотре их чемоданов таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ, нашли 100 единиц новой одежды.

Что такое "зеленый коридор"?

"Зеленый коридор" – это полоса движения для людей, которые не перевозят через границу предметы, которые подлежат обязательному письменному декларированию или налогообложению. Важно помнить, что эта полоса движения не освобождает граждан от соблюдения таможенных правил.



Нарушители прибыли из Стамбула / Фото Львовской таможни

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Всю одежда изъяли

Таможенники составили на женщин протоколы за "нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного контроля". Если вину нарушителей докажут в суде, им грозит 1700 гривен штрафа и конфискация контрабандной одежды.

Товары, стоимостью почти 270 тысяч гривен, временно изъяли. Вскоре дело направят в суд, который и выберет женщинам наказание.



В чемоданах женщин нашли 100 единиц одежды / Фото Львовской таможни



Стоимость товаров составляет почти 270 тысяч гривен / Фото Львовской таможни