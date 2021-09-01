Львівські митники затримали 3 жінок з купою підробленого одягу: фото з місця події

Жінки перевозили підроблений одяг відомих світових марок. На порушниць склали протоколи.

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У багажі знайшли 100 речей

У львівський аеропорт 30 серпня прибув рейс зі Стамбулу.

Його пасажирки, громадянка Туркменістану та 2 українки віком від 24 до 28 років, попри масивні багажі, обрали смугу спрощеного митного контролю – "зелений коридор".

Так жінки підтвердили, що в них немає товарів, вартість яких перевищує 1000 євро.

Проте під час огляду їхніх валіз митники, спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ, знайшли 100 одиниць нового одягу.

Що таке "зелений коридор"? "Зелений коридор" – це смуга руху для людей, котрі не перевозять через кордон предмети, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або оподаткуванню. Важливо пам'ятати, що ця смуга руху не звільняє громадян від дотримання митних правил.



Порушниці прибули зі Стамбула / Фото Львівської митниці

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Увесь одяг вилучили

Митники склали на жінок протоколи за "порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного контролю". Якщо провину порушниць доведуть у суді, їм загрожуватиме 1700 гривень штрафу та конфіскація контрабандного одягу.

Товари, вартістю майже 270 тисяч гривень, тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду, який і обере жінкам покарання.



У валізах жінок знайшли 100 одиниць одягу / Фото Львівської митниці



Вартість товарів становить майже 270 тисяч гривень / Фото Львівської митниці