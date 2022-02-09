Во львовских трамваях пассажиры смогут самостоятельно открывать дверь

Во львовских трамваях с 14 февраля начнется тестирование режима персонализированного открытия-закрытия дверей "Сохраним тепло вместе". Пассажиры смогут самостоятельно открывать дверь с помощью кнопки.

Доступ на открытие дверей будут предоставлять водители. Львовян просят быть отзывчивыми и помогать детям и пенсионерам.

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Львовяне смогут самостоятельно открывать двери в трамваях

Для экономии расходов на отопление салонов трамваев и комфортной перевозки пассажиров в холодный период, с 14 февраля по 31 марта во Львове пройдет тестирование режима персонализированного открытия-закрытия дверей "Сохраним тепло вместе".

Водители электротранспорта будут постоянно предоставлять пассажирам доступ на открытие дверей, кроме часов пик в будни – с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Также его будут предоставлять ситуативно в зависимости от наличия пассажиров на остановках.

Мы обращаемся к нашим пассажирам с просьбой быть внимательными и дружелюбными и помогать людям преклонного возраста, детям и гостям нашего города, которые могут не сразу сориентироваться, как действовать на остановках или в салоне трамваев в не пиковые часы,

– отметила специалист по связям с общественностью и прессой ЛКП "Львовэлектротранс" Ольга Бачинская.

Открывать самостоятельно дверь смогут пассажиры трамваев КТ4-D и марки "Электрон", в том числе тех, которые поставят в 2022 году. Они курсируют по маршрутам №8, 2 и 1.

Дверь в трамваях будет открываться с помощью кнопки: видео

Согласно приказу директора "Львовэлектротранса", отопление в салонах трамваев и троллейбусов включают при понижении температуры до 2 градусов мороза и ниже. Всех водителей с этим ознакомили, однако также в электротранспорте проводятся дополнительные проверки касательно соблюдения этого приказа.