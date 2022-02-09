Доступ на відкривання дверей надаватимуть водії. Львів'ян просять бути чуйними та допомагати дітям та пенсіонерам.

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Львів'яни зможуть самостійно відчиняти двері у трамваях

Задля економії витрат на опалення салонів трамваїв та комфортного перевезення пасажирів у холодний період, з 14 лютого по 31 березня у Львові триватиме тестування режиму персоналізованого відкривання-закривання дверей "Збережемо тепло разом".

Водії електротранспорту постійно надаватимуть пасажирам доступ на відкриття дверей, окрім годин пік в будні – з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00. Також його надаватимуть ситуативно, залежно від наявності пасажирів на зупинках.

Ми звертаємося до наших пасажирів з проханням бути уважними й доброзичливими та допомагати людям поважного віку, дітям та гостям нашого міста, які можуть не відразу зорієнтуватися, як діяти на зупинках або у салоні трамваїв у не пікові години,

– зазначила фахівець зв'язків з громадськістю та пресою ЛКП "Львівелектротранс" Оля Бачинська.

Відчиняти самостійно двері зможуть пасажири трамваїв КТ4-D та марки "Електрон", зокрема тих, які поставлять у 2022 році. Вони курсують за маршрутами № 8, 2 та 1.

Цікаво! Відповідно до наказу директора "Львівелектротрансу", опалення у салонах трамваїв та тролейбусів вмикають при зниженні температури до 2 градусів морозу і нижче. Усіх водіїв з цим ознайомили, однак також в електротранспорті проводять додаткові перевірки щодо дотримання цього наказу.

Двері у трамваях відчинятимуться за допомогою кнопки: відео