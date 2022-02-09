Доступ на открытие дверей будут предоставлять водители. Львовян просят быть отзывчивыми и помогать детям и пенсионерам.
Интересно Во Львовской области хотят ввести е-билет в областных маршрутках
Львовяне смогут самостоятельно открывать двери в трамваях
Для экономии расходов на отопление салонов трамваев и комфортной перевозки пассажиров в холодный период, с 14 февраля по 31 марта во Львове пройдет тестирование режима персонализированного открытия-закрытия дверей "Сохраним тепло вместе".
Водители электротранспорта будут постоянно предоставлять пассажирам доступ на открытие дверей, кроме часов пик в будни – с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Также его будут предоставлять ситуативно в зависимости от наличия пассажиров на остановках.
Мы обращаемся к нашим пассажирам с просьбой быть внимательными и дружелюбными и помогать людям преклонного возраста, детям и гостям нашего города, которые могут не сразу сориентироваться, как действовать на остановках или в салоне трамваев в не пиковые часы,
– отметила специалист по связям с общественностью и прессой ЛКП "Львовэлектротранс" Ольга Бачинская.
Открывать самостоятельно дверь смогут пассажиры трамваев КТ4-D и марки "Электрон", в том числе тех, которые поставят в 2022 году. Они курсируют по маршрутам №8, 2 и 1.
Дверь в трамваях будет открываться с помощью кнопки: видео