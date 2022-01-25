Львовский композитор Михаил Швед стал лауреатом престижной музыкальной премии

Композитор Михаил Швед получил престижную музыкальную премию имени Бориса Лятошинского. Он стал победителем благодаря своим творческим достижениям на протяжении последних 5 лет.

Награждение состоялось 20 января. Композитора отметили 20 тысячами гривен денежного вознаграждения.

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Львовский композитор получил престижную премию

Выбор победителя происходил путем открытого рейтингового голосования.

Шведа выбрали благодаря творческим достижениям на протяжении последних 5 лет. В частности, за произведения "Отзвуки" для трех перкуссий, "Шуты" для двух скрипок, "Псалом № 137" для бас-баритона и ансамбля "Параллели" для струнных.

Творческими достижениями Михаила Шведа гордится сегодня вся Львовщина! Радуюсь, что Комитет по присуждению премии имени Бориса Лятошинского по достоинству оценил творчество нашего земляка. Желаю лауреату неиссякаемого вдохновения и новых свершений,

– заметила директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий ЛОГА Ирина Гаврилюк.

Также члены Комитета особо отметили высокий уровень работ львовского композитора Остапа Мануляка. Он в 2021 году стал лауреатом Областной премии в области культуры, литературы, искусства, журналистики и архитектуры.

Ежегодно одну премию имени Бориса Лятошинского присуждают профессиональным композиторам за выдающиеся достижения в сфере композиторского творчества. Размер вознаграждения – 20 тысяч гривен.

Михаил Швед получил престижную музыкальную премию / Фото ЛОГА

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Краткая биография Михаила Шведа