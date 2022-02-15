Львовский облсовет не может собраться на сессию относительно теробороны: нет общего мнения

Львовский облсовет должен был собраться на сессию для обсуждения теробороны 15 февраля. Однако этого не будет, поскольку в руководстве области нет единодушного мнения относительно потребностей.

Об этом стало известно лишь в день когда должна была состояться внеочередная сессия. Подробнее об этом рассказали руководители ОГА и облсовета Львовщины.

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Все поддерживают идею уже давно

О том, что нужно немедленно обсудить этот вопрос Козицкий сказал еще 14 февраля. Он акцентировал на том, что должны обсудить не только финансирование сил территориальной обороны области, но и их формирование.

В то время, как войска врага сосредоточились вокруг границ нашего государства, областной совет должен взять на себя ответственность и принять неотложные решения для повышения обороноспособности и мобилизационной готовности Львовщины,

– заявил Козицкий.

Впоследствии ему ответила коллега по руководству областью. Председатель Львовского облсовета Ирина Гримак заверила, что их учреждение готово принять Программу поддержки подразделений теробороны. Мол, департаменту по вопросам гражданской защиты поручили сделать соответствующую программу еще 1 февраля.

Посоветовались и решили не спешить

Уже 14 февраля собралось совещание руководства области и силовиков. И на ней якобы решили, что не стоит спешить с созывом сессии. Поэтому 15 февраля состоится только заседание президиума Львовского облсовета.

Там уже должны определит дату этой внеочередной сессии. Оттягивание даты сессии Гримак объяснила, в частности, тем, что есть разные предложения по сумме средств на тероборону.

Якобы руководство теробороны и Львовской ОГА имеют разные позиции относительно этого. По словам чиновника, ЛОГА должна наработать конечный проект решения и только тогда подать его на рассмотрение депутатам.

Что известно о местной самообороне

В ЛОГА еще 31 января сообщили, что начали формировать бригаду теробороны области. К ней уже присоединились сотни местных жителей. Тогда отмечали, что прохождение службы в теробороны имеет ряд преимуществ:

службу в своем регионе;

стабильное денежное обеспечение;

социальная и правовая защита государства;

бесплатная квалифицированная медпомощь;

льготное санаторно-курортное лечение.

Однако пока не решили, сколько денег на это нужно. Более того, вероятно, даже нет помещений, где будет штаб служащих.

Важно – главное о вступлении в тероборону: смотрите видео

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