Львовский шеф-повар представит Украину на международном кулинарном конкурсе

Львовянин Максим Приходько одержал победу на престижном кулинарном конкурсе "Bocuse d'Or Украина". Он будет представлять нашу страну на европейском финале в Будапеште.

В Украине впервые состоялся национальный отбор кулинарного конкурса Bocuse d'Or. На нем соревновались шеф-повара со всех уголков страны.

Интересно Ресторан Алекса Якутова "Публицист" попал в сотню лучших в Украине

Львовянин будет представлять Украину на кулинарном конкурсе

В Киеве 11 октября состоялся финал конкурса "Bocuse d'Or Украина". Шеф-повара из разных регионов Украины выполняли задание – приготовить 12 порций мясного и рыбного блюда за 5 часов и 35 минут.

В конкурсе победил львовский шеф-повар Максим Приходько. Он выступал вместе со своим помощником Василием Фисюком. Победитель будет представлять Украину на европейском финале конкурса в Будапеште, который состоится в марте 2022 года.

Максим Приходько является основателем Experimental restaurant и шеф-поваром гастрономического пространства Pro100 HUB. Он – член ассоциаций шеф-поваров Украины и "Западная шеф-группа", а также Клуба галицкой кухни. Последние 2 года Приходько изучает украинскую традиционную кухню. Стаж работы – 9 лет.



Львовский шеф-повар представит Украину на Bocuse d'Or​ / Фото ZAXID.NET

Читайте также Французские шеф-повара побили рекорд: как выглядит пицца с 834 сортами сыра

Коротко о конкурсе Bocuse d'Or