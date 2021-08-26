Львовское Подзамче получило приложение: первые испытания мультимедийного маршрута района

В Львове 24 августа состоялся праздник "Станция Независимость" во Дворце Хоткевича. Одним из событий программы стала тестовая экскурсия по мультимедийному маршруту Подзамче.

Финальную версию приложения планируют выпустить в сентябре. Маршрут создавали в пределах проекта "Подзамче. Наконец-то!".

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Мультимедийный маршрут района создали в виде приложения

По словам инициаторов мультимедийного маршрута Подзамче, его создавали жители района, которым помогали эксперты. Он существует в виде мобильного приложения и состоит из 10 точек и ряда историй подзамчан.

Основой мультимедийного маршрута является литературная история от Героя Подзамче – Коли Капсуля, которую написал писатель Петр Яценко.



Историю Коли Капсуля написал Петр Яценко / Фото "Подзамче. Наконец-то!"

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Колю Капсуляозвучил Ярослав Федорчук

На основе приключений и прогулок по Подзамче Коли Капсуля маршрут ведет людей от точки к точке, а сам Капсюля является главным "экскурсоводом" и рассказывает интересные факты и байки. Эта история создана как в текстовом, так и в аудиоформате. Голос Коли Капсуля озвучил актер театра имени Леся Курбаса Ярослав Федорчук.

По словам автора сценария маршрута Петра Яценко, это небывалый опыт – идти рядом с героем по улицам Подзамче, слушать его истории, смотреть на те же дома и слышать звуки района: трамваи, собачий лай и разговоры настоящих подзамчан.

Они невольно также становятся участниками этого спектакля вместе со слушателями экскурсии. С нетерпением жду, когда все львовяне и гости смогут тоже пройти по этому маршруту и ​​услышать эту историю, окунуться в Подзамче,

– отметил писатель.

Яценко добавил, что он как автор текста замечал реакцию экскурсантов и радовался, что все идет так, как сам писатель хитрым образом планировал.

Смотрите фото приложения и экскурсии по Подзамче / Фото "Подзамче. Наконец-то!" и Анны Дорожко

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В тестовой экскурсии 24 августа приняли участие более 20 человек. Организаторы рассказали, что в сентябре планируют выпустить финальную версию мобильного приложения. Сейчас специалисты будут работать над устранением недостатков, которые обнаружили во время экскурсии.

Посетителям мероприятия направили онлайн-анкету отклика, чтобы быстрее найти все проблемные места. О создании финальной версии сообщат на фейсбук-странице "Подзамче. Наконец-то!.