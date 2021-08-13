По Львовской области активно циркулирует штамм Дельта, – главный медик области

На Львовщине зафиксировали лишь 7 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса Дельта. Однако в ЛОГА убеждены, что он активно циркулирует по территории области.

Штамм Дельта в основном обнаружили у людей, которые вернулись из-за границы. Из 7 инфицированных 2 человека никуда не ездили.

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На Львовщине есть риск инфицироваться штаммом Дельта

Пока на Львовщине подтвердили лишь 7 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Однако директор департамента здравоохранения Орест Чемерис отметил, что он уже активно циркулирует по территории области. Пятеро больных вернулись из-за границы, а остальные двое – никуда не выезжали.

Это говорит о том, что штамм циркулирует у нас на территории области. Поэтому риски заразиться выше даже при непродолжительной коммуникации,

– отметил Чемерис.

Чиновник призвал жителей Львовщины вакцинироваться и не пренебрегать противоэпидемическими нормами – масками, социальной дистанцией и гигиеной рук.

"Эти правила карантина остаются. Мы пережили уже несколько волн COVID-19 и, когда мы четко соблюдали карантинные ограничения, то отмечали уменьшение количества заболевания", – подытожил главный медик области.

Всего в Украине обнаружили уже 300 случаев заражения штаммом коронавирус Дельта. Только на Ровненщине 80% больных коронавирусом – инфицированы этим штаммом.

Больше о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала