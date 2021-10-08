На львовской автостанции рейсовый автобус сбил 40-летнего мужчину

Во Львове на автостанции №2 7 октября произошло ДТП – рейсовый автобус сбил 40-летнего пешехода. Мужчина попал в больницу.

Автостанция №2 расположена на улице Богдана Хмельницкого. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Автобус сбил мужчину на автостанции

ДТП случилось в 8:30 на АС №2 на улице Богдана Хмельницкого. Как предварительно установили правоохранители, водитель рейсового автобуса "БАЗ", 53-летний житель одного из сел Львовского района, сбил 40-летнего львовянина. В результате аварии мужчина получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Во Львове на автостанции "Западная" 23 сентября произошел похожий случай – микроавтобус, двигаясь задним ходом, сбил 70-летнюю женщину. Львовянка также попала в больницу.