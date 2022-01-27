Во Львовской области вооруженный мужчина напал на магазин: жуткое видео ограбления

В Стрые 24 января вооруженный мужчина ограбил магазин. Правоохранители разыскали его благодаря камерам видеонаблюдения.

У мужчины изъяли оружие, которым он угрожал продавщице. Задержанному грозит тюрьма.

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Вооруженный грабитель напал на магазин

Правоохранителям 24 января поступило сообщение об ограблении магазина в Стрые. Приблизительно в 20:15 туда зашел мужчина в балаклаве.

Злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, забрал все деньги из кассы и скрылся. На месте происшествия работали:

следственно-оперативная группа;

оперативники криминальной полиции;

оперативники уголовного розыска;

криминалисты и сотрудники других подразделений полиции.

Смотрите видео, как мужчина ограбил магазин:

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Злоумышленника задержали

С помощью камер видеонаблюдения, входящих в единую систему видеонаблюдения "Безопасная Львовщина", правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний стриянин.

Мужчину сразу же задержали. У него нашли оружие, похожее на пневматическое. Ее направили на экспертизу. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в разбое. Если вину стриянина докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.