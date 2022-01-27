Во Львовской области вооруженный мужчина напал на магазин: жуткое видео ограбления
Источник:полиция Львовщины
В Стрые 24 января вооруженный мужчина ограбил магазин. Правоохранители разыскали его благодаря камерам видеонаблюдения.
У мужчины изъяли оружие, которым он угрожал продавщице. Задержанному грозит тюрьма.
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Вооруженный грабитель напал на магазин
Правоохранителям 24 января поступило сообщение об ограблении магазина в Стрые. Приблизительно в 20:15 туда зашел мужчина в балаклаве.
Злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, забрал все деньги из кассы и скрылся. На месте происшествия работали:
- следственно-оперативная группа;
- оперативники криминальной полиции;
- оперативники уголовного розыска;
- криминалисты и сотрудники других подразделений полиции.
Смотрите видео, как мужчина ограбил магазин:
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Злоумышленника задержали
С помощью камер видеонаблюдения, входящих в единую систему видеонаблюдения "Безопасная Львовщина", правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний стриянин.
Мужчину сразу же задержали. У него нашли оружие, похожее на пневматическое. Ее направили на экспертизу. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в разбое. Если вину стриянина докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.