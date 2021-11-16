Во Львовской области загорелся центральный теплопункт: фото и видео с места пожара
Источник:24 канал
В Новояворовске 16 ноября произошел пожар в центральном тепловом пункте. Пламя удалось полностью потушить только через час.
Пожар возник в части единого имущественного комплекса, переданного в эффективное управление "Нафтогазу". К счастью, никто не пострадал.
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В Новояворовске вспыхнул центральный теплопункт
Спасателям в 7.45 поступило сообщение о пожаре на улице Львовской. Огонь вспыхнул в крытом рубероидом кирпичном 1-этажном здании центрального теплопункута размером 4 на 10 метров.
Через час пожарным удалось полностью потушить пожар. В результате возгорания огонь уничтожил строительные материалы на площади 30 квадратных метров и повредил 100 квадратных метров стен.
По предварительной информации, в результате пожара никто из людей не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания установят специалисты.Заметьте! Из-за пожара в Новояворовске выключили свет на улицах Бандеры, Сечевых Стрельцов, Львовской и Франко.
Смотрите видео с места пожара:
Пожар произошел в центральном теплопункте / Фото "Типичный Львов"
Огонь успешно потушили / Фото "Типичный Львов"
Причины возникновения пожара устанавливают / Фото "Типичный Львов"