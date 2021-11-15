Инцидент произошел на улице Полуботка. Обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.
Ко вниманию Львовские пожарные спасли 16-летнего парня из охваченного пламенем автомобиля
В многоэтажке загорелась шахта лифта
В 16.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №11 на улице Полуботка. Огонь загорелся в лифтовой шахте 9-этажного жилого дома.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные. Благодаря их оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать, и огонь дальше не распространился.
В доме загорелась шахта лифта/ Фото ГСЧС Львовщины
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Огонь тушили 7 спасателей
Пожар удалось полностью погасить в 17.05. В результате возгорания огонь уничтожил мусор в лифтовой шахте на площади 0,5 квадратного метра.
К ликвидации пожара привлекли 7 спасателей и 2 единицы спецтехники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину возникновения пожара.
Кратко о последних пожарах в Украине
- В Ирпене 14 ноября произошел сильный пожар на территории строительства. По предварительной информации, жертв и пострадавших не было.
- В Кременчуге 13 ноября огонь загорелся на заводе "Укрнефть". Там произошла утечка нефтепродуктов.
- В Киевском районе Одессы 12 ноября горел супермаркет "Сільпо". Вероятной причиной пожара является поджог.
- В киевском Гидропарке 11 ноября загорелся однопалубный ресторан, расположенный в заливе Днепра. Инцидент произошел возле Венецианского моста.
- В Одессе 10 ноября возник пожар в комнате 9-этажного общежития. Спасатели эвакуировали из здания 37 человек, среди которых была беременная женщина.