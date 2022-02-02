Во львовской полиции отказались от "меченых" дорожных конусов, которые забрал активист

Львовский активист Святослав Литинский забрал с парковки перед управлением полиции Львовщины 4 дорожных конуса. Правоохранители направили к нему обращение, в котором указали, что они им не принадлежат.

Внутри конусов была надпись "ГУНП". Литинский пытался сдать их в бюро находок, чтобы найти владельца.

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Полиция отказалась от конусов с маркировкой "ГУНП"

Львовский активист Святослав Литинский рассказал, что Главное управление полиции Львовщины отказалось от дорожных конусов, которые он убрал с парковки.

Как я и подозревал, конусы, которые я нашел прямо у Полиции Львовской области с надписями ГУНП, никакого отношения к ГУНП не имеют, это какие-то мошенники потеряли,

– отметил активист.

Правоохранители направили активисту обращение, в котором говорилось, что конусы, найденные у дома №3 на площади Григоренко, им не принадлежат. В полиции была проведена выборочная проверка имущества, которая установила, что все конусы, находящиеся на балансе ГУНП, находятся в управлении.

В общей сложности активист забрал из-под управления 4 дорожных конуса. Первые 3 – 23 ноября, а еще 1 – 27 декабря. Их установили на парковке, нарушая правила дорожного движения. Внутри была аббревиатура "ГУНП" (Главное управление Нацполиции). Поэтому Литинский сначала обращался к дежурному. Полицейский ответил, что не знает, кому они принадлежат.

Тогда активист направился в Бюро находок. Однако оно оказалось закрытым, так что Литинский оставил конусы у себя, пока не найдет их владельца.

По правилам дорожного движения, на проезжей части запрещено устанавливать предметы, препятствующие проезду или парковке транспортных средств. Исключением являются оформление ДТП, выполнение дорожных работ или работ, связанных с занятием проезжей части, ограничением или запретом движения в случаях, предусмотренных законодательством. Штраф за такое нарушение составляет 340 гривен.

В полиции отказались от конусов с надписью ГУНП / Фото Святослава Литинского

Текст сообщения Святослава Литинского:

Как я и подозревал, конусы, которые я нашел прямо возле Полиции Львовской области с надписями ГУНП, никакого отношения к ГУНП не имеют, это мошенники потеряли.