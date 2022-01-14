Во львовском автобусе колядовал вертеп: волшебное видео

В период новогодне-рождественских праздников во львовских трамваях включают традиционные украинские колядки. В этом году они зазвучали и в одном из автобусов, ведь туда пришел вертеп.

Колядовщики пожаловали в автобус №47А. Все пассажиры были в восторге и подпевали.

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Вертеп колядовал в автобусе

Львовянин Назарий Еременко рассказал, что вместе с вертепом 7 января колядовал во Львовском автобусе №47а.

Львов всегда особенный и Волшебный на рождественские праздники. Маршрут 47а, колядуем и вертепуем в автобусе. Спасибо абсолютно всем,

– отметил мужчина.

По его словам, полностью все пассажиры подпевали вертепу. К колядованию присоединились и дети, и пенсионеры. Некоторые из них даже просили ехать в такой праздничной атмосфере до конечной остановки.

"Праздник в душе и сердце. Дарим вместе радость всем кто рядом!", – подытожил львовянин.

Смотрите видео, как вертеп колядовал в автобусе:

Текст сообщения Назария Еременко:

Львов всегда особенный и волшебный на рождественские праздники. Маршрут 47а, колядуем и вертепуем в автобусе. Спасибо абсолютно всем. Потому что полностью все пассажиры: от мала до велика колядовали. Да еще и просили ехать до конечной. Праздник в душе и сердце. Дарим вместе радость всем кто рядом!