Во львовском Парке культуры разгромили арт-вертеп: возмутительное видео

В Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого 23 января произошел неприятный инцидент. Неизвестные разгромили арт-вертеп, который установили возле главного входа накануне Рождественских праздников.

Все фигуры изготовили из дерева. Их расписывали местные художники.

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Во львовском Парке культуры неизвестные разгромили вертеп

Накануне новогодне-рождественских праздников возле центральной арки Парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого установили фигуры арт-вертепа. Львовяне и гости города охотно с ними фотографировались.

Такая установка появилась возле входа в парк второй год подряд. Там были фигуры ангела, пастушков, трех царей, еврея Мошка, его супруги Суру, черта, смерти, царя Ирода и его воинов. Персонажей изготовили из дерева и покрыли водонепроницаемой краской.

Приблизительно в 22:50 23 января инсталляцию посетила группа неизвестных. На видео, которое сняли камеры видеонаблюдения, видно, что ее участниками были 5 юношей и девушка. Несколько юношей неожиданно начали громить вертеп.

Они набросились на фигурки и устроили странную драку – кто-то копал персонажей, а кто-то избивал их кулаками. Один из парней снес одну из фигур с опоры. После этого юноша поднял ее и пытался вставить в землю.

В Патрульной полиции Львовщины в комментарии 24 каналу рассказали, что ничего не знают об этом инциденте. Вероятно, из-за того, что никто не вызвал на место происшествия правоохранителей.

Смотрите видео с камер наблюдения парка: