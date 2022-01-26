Усі фігури виготовили з дерева. Їх розписували місцеві художники.

Цікаво Покусав та вирвав собаку з рук: на Львівщині пес напав на дівчину

У львівському Парку культури невідомі розтрощили вертеп

Напередодні новорічно-різдвяних свят біля центральної арки Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького встановили фігури артвертепу. Львів'яни та гості міста залюбки з ними фотографувалися.

Така інсталяція з'явилася біля входу в парк другий рік поспіль. Там були фігури янгола, пастушків, трьох царів, єврея Мошка, його дружини Суру, чорта, смерті, царя Ірода та його воїнів. Персонажів виготовили з дерева та вкрили водонепроникною фарбою.

Приблизно о 22:50 23 січня до інсталяції навідалася група невідомих. На відео, яке зняли камери відеоспостереження, видно, що її учасниками були 5 хлопців та дівчина. Кілька юнаків зненацька почали трощити вертеп.

Вони накинулися на фігурки та влаштували дивну бійку – хтось копав персонажів, а хтось бив їх кулаками. Один з хлопців зніс одну з фігур з опори. Після цього юнак підняв її та намагався вштрикнути в землю.

У Патрульні поліції Львівщини в коментарі 24 каналу розповіли, що нічого не знають про цей інцидент. Ймовірно, через те, що ніхто не викликав на місце події правоохоронців.

Дивіться відео з камер спостереження парку: