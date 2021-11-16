Во львовском супермаркете внезапно умер мужчина

Во Львове в супермаркете "АТБ" 16 ноября внезапно умер мужчина. Сейчас на месте работают правоохранители.

Трагический инцидент произошел в супермаркете по улице Петлюры. В настоящее время личность умершего устанавливает полиция.

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В супермаркете внезапно умер мужчина

Депутат ЛГС Игорь Зинкевич рассказал, что примерно в 9:10 в супермаркете "АТБ" умер человек.

В супермаркете АТБ по улице Петлюры умер человек – магазин закрыт, работает полиция,

– отметил Зинкевич.

Трагический случай произошел в помещении супермаркета. В комментарии 24 каналу спикер полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что умершим оказался мужчина в возрасте 50 – 60 лет. Правоохранители не обнаружили на его теле признаков насильственной смерти.

В настоящее время специалисты выясняют точную причину гибели мужчины. Полицейские пытаются установить его личность.

Во Львове 12 ноября трагически погиб пенсионер. Во время приготовления еды его одежда случайно загорелась, и мужчине не удалось потушить пламя.

В супермакете "АТБ" умер мужчина: видео



В супермаркете работает полиция / Фото Игоря Зинкевича