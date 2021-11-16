У львівському супермаркеті раптово помер чоловік

Трагічний інцидент трапився в супермаркеті на вулиці Петлюри. Наразі особу померлого встановлює поліція.

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У супермаркеті раптово помер чоловік

Депутат ЛМР Ігор Зінкевич розповів, що приблизно о 9:10 у супермаркеті "АТБ" померла людина.

В супермаркеті АТБ по вулиці Петлюри померла людина – магазин закритий, працює поліція,

– зазначив Зінкевич.

Трагічний випадок трапився у приміщенні супермаркету. В коментарі 24 каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що померлим виявився чоловік віком 50 – 60 років. Правоохоронці не виявили на його тілі ознак насильницької смерті.

Наразі фахівці з'ясовують точну причину загибелі чоловіка. Поліцейські намагаються встановити його особу.

Зауважте! У Львові 12 листопада трагічно загинув пенсіонер. Під час приготування їжі його одяг випадково загорівся, й чоловікові не вдалося загасити полум'я.

В супермакеті "АТБ" помер чоловік: відео



У супермаркеті працює поліція / Фото Ігоря Зінкевича