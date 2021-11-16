Трагический инцидент произошел в супермаркете по улице Петлюры. В настоящее время личность умершего устанавливает полиция.
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В супермаркете внезапно умер мужчина
Депутат ЛГС Игорь Зинкевич рассказал, что примерно в 9:10 в супермаркете "АТБ" умер человек.
В супермаркете АТБ по улице Петлюры умер человек – магазин закрыт, работает полиция,
– отметил Зинкевич.
Трагический случай произошел в помещении супермаркета. В комментарии 24 каналу спикер полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что умершим оказался мужчина в возрасте 50 – 60 лет. Правоохранители не обнаружили на его теле признаков насильственной смерти.
В настоящее время специалисты выясняют точную причину гибели мужчины. Полицейские пытаются установить его личность.
В супермакете "АТБ" умер мужчина: видео
В супермаркете работает полиция / Фото Игоря Зинкевича