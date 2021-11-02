"Львовуголь" получило 178 миллионов гривен на выплату зарплатных долгов шахтерам

Во Львовской области шахтерам начали возвращать задолженные зарплаты за июль и август 2021 года. Для этого на счета "Львовуголь" поступило 178 миллионов гривен.

По состоянию на конец сентября зарплатный долг перед горняками составлял более 231 миллиона гривен. Шахтеры неоднократно устраивали акции протеста, чтобы вернуть заработанные деньги.

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Шахтерам Львовской области начнут возвращать задолженные зарплаты

Глава ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что 1 ноября на счета ГП "Львовуголь" поступили 178 миллионов гривен из госбюджета по программе "Реструктуризация угольной отрасли".

Этими средствами работникам предприятия погасят задолженность зарплаты за июль – август,

– добавил чиновник.

По словам Козицкого, эти выплаты стали возможными благодаря изменениям в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Они касаются реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

"Документ предусматривает дополнительно 1 миллиард гривен на выплату заработной платы работникам государственных шахт Украины. Деньги будут выплачены горнякам в ближайшие дни", – подытожил глава ЛОГА.

Коротко о зарплатных долгах перед шахтерами

По информации "Львовского портала", в ЛОГА надеются на деньги госбюджета, чтобы выплатить задолженности по зарплате горнякам.

Благодаря поступлению средств от продажи угля шахтерам сейчас уже выплатили зарплату за апрель.

Зарплату горнякам "Львовуголь" должны регулярно. Когда ее все же выплачивают, то перечисляют не целиком, а лишь частями. Поэтому шахтеры часто устраивают протесты, перекрывают дороги и отказываются выходить на работу.

В последний раз они устроили большой пикет под стенами ЛОГА в начале августа. Тогда говорилось о долге в 300 миллионов гривен.

Кроме этого, из-за забастовки работников останавливалась шахта "Степная".

В Львовской области работают 7 шахт. 6 из них – шахты ГП "Львовуголь": "Возрождение", "Лесная", "Червоноградская", "Великомостовская", "Междуреченская" и "Степная".

Текст сообщения Максима Козицкого

Сегодня на счета ГП "Львовуголь" поступило 178 млн грн из госбюджета по программе "Реструктуризация угольной отрасли".

Этими средствами работникам предприятия погасят задолженность зарплаты за июль-август.

Отмечу, что эти выплаты возможны, благодаря изменениям в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (от 8 октября закона №6052) по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов. Документ предусматривает дополнительно 1 млрд гривен на выплату заработной платы работникам государственных шахт Украины.

Деньги будут выплачены горнякам в ближайшие дни.